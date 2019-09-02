Блог Яндекса для вебмастеров

Часто на сайтах присутствуют страницы с разными URL, но с одинаковым или очень похожим содержанием. С помощью атрибута rel=«canonical» вебмастера могут указать, какая страница является «канонической» — предпочтительной для индексации и появления в результатах поиска. Остальные, неканонические версии как правило в поиск не попадают.



Наши исследования показывают, что страницы, размеченные как неканонические могут быть полезны, а их наличие в поиске может влиять на качество и полноту ответа на запрос пользователя. Например, если для темы форума владелец сайта указал канонической страницу с началом ветки, то многие важные и нужные ответы, которые были даны пользователями позже, в поиск не попадают. Другой пример: бывает, что какое-то литературное произведение разбито на страницы и в качестве канонической прописана первая страница. В результате сайт не находится по запросу-цитате, соответствующей тексту за пределами первой странице. Поэтому теперь в поиске неканонические страницы будут появляться чаще.