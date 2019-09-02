Блог Яндекса для вебмастеров

Теперь вы можете связать два аккаунта пользователя навыков в Диалогах: на Яндексе и в вашем сервисе. После связки ваш навык Алисы сумеет идентифицировать пользователя сервиса. Даже если авторизованный клиент пользуется вашим навыком с разных поверхностей, например, со смартфона и Станции, Алиса поймёт, что это один человек.
На поиске Яндекса появился колдунщик десктопных Турбо-страниц. Он объединяет страницы с ускоренной загрузкой в десктопной поисковой выдаче. Так у пользователей появляется возможность быстро посмотреть страницы, содержащие ответ на его запрос, а сайты получают дополнительное внимание на поиске. Ранее колдунщик был доступен только для мобильного поиска.
Мы изменили настройки подсчёта ИКСа таким образом, что он точнее стал отражать происходящее с сайтом: теперь шаг округления стал меньше.
Эти изменения вы можете увидеть уже сейчас — посмотрев на ИКС вашего сайта в разделе «Качество сайта».
В апреле Яндекс запустил собственную чат-платформу — и мы не останавливаемся на достигнутом. Мы рады представить вам обновлённый интерфейс кабинета оператора с усовершенствованными функциями! Теперь в кабинете оператор может:
Ранее мы также приводили к единому зеркалу и не указанные напрямую дубли основного сайта, если их контент совпадал с главным. Мы решили отказаться от этой практики, оставив указание контентных зеркал на усмотрение владельца сайта: через 301-й редирект.
Приглашаем вас на вебинар «Турбо-страницы для интернет-магазинов», который пройдёт 22 августа в 12:00 (по московскому времени).
Теперь в Вебмастере появилась возможность посмотреть список действующих Турбо-страниц вашего сайта. С помощью этой функциональности можно выгрузить адреса всех страниц, доступных в технологии Турбо: теперь проще понять, какие из них стоит обновить или удалить.
Мы продолжаем активно работать над развитием Яндекс.Диалогов для разработчиков. Нам важно, насколько вам удобно создавать и публиковать навыки в платформе.
Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.
В Поиске, на Картах и других сервисах Яндекса пользователи часто ищут организации. Для того чтобы вся информация об организации была собрана в одном месте, мы запустили Яндекс.Профиль.
Мы вновь собрали ответы на наиболее частые вопросы в нашу поддержку в одном месте. В этот раз наши ответы — про Турбо-страницы.
Недавно в Турбо-страницах появилась возможность работать с автоматически обновляемыми комментариями и авторизацией. Поэтому мы решили записать видео о том, как работать с этой функциональностью, а также примеры кода для подключения, которые вы можете переиспользовать. Спикер — Артем Курбатов, разработчик интерфейсов Яндекса, расскажет о том, как с этим работать.
В Турбо-страницах теперь можно подключить корзину, позволяющую посетителям оформить заказ прямо в ускоренном режиме, без перехода на основной сайт. При этом пользователь всегда сможет легко вернуться и продолжить покупку, если его что-то прервало. Даже если он не авторизован на сайте, мы сохраним отобранные им товары в вашей Турбо-корзине на долгое время.
Что под капотом у Турбо-страниц? Как мы работаем с Турбо-серверами и Турбо-сетью? Как мы высчитываем интегральную метрику скорости?
Ранее мы уже рассказывали о то, что считаем HTTPS знаком качества сайта, и стараемся учитывать это в поисковой выдаче, обращать внимание на это пользователей в сниппетах и Браузере. А с сегодняшнего дня в Яндекс.Радаре появился новый отчёт, в котором будет отображаться доля HTTPS-трафика в России и других странах. Наглядный отчёт поможет оценить скорость перехода сайтов на HTTPS: на данный момент по этому протоколу передаётся около 90% трафика в России.
В этом ролике мы рассказываем о возможностях монетизации Турбо-страниц.
Какие форматы рекламы есть на Турбо-страницах?
В каких случаях какие из них нужно использовать?
Как выгоднее всего монетизировать свой сайт через Турбо-страницы?
На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в рассказе наших спикеров.
Часто на сайтах присутствуют страницы с разными URL, но с одинаковым или очень похожим содержанием. С помощью атрибута rel=«canonical» вебмастера могут указать, какая страница является «канонической» — предпочтительной для индексации и появления в результатах поиска. Остальные, неканонические версии как правило в поиск не попадают.
Наши исследования показывают, что страницы, размеченные как неканонические могут быть полезны, а их наличие в поиске может влиять на качество и полноту ответа на запрос пользователя. Например, если для темы форума владелец сайта указал канонической страницу с началом ветки, то многие важные и нужные ответы, которые были даны пользователями позже, в поиск не попадают. Другой пример: бывает, что какое-то литературное произведение разбито на страницы и в качестве канонической прописана первая страница. В результате сайт не находится по запросу-цитате, соответствующей тексту за пределами первой странице. Поэтому теперь в поиске неканонические страницы будут появляться чаще.
За время открытого тестирования чаты успели подключить более 10 тысяч клиентов Директа. Чаты в рекламе не только улучшают пользовательский опыт, но и здорово растят кликабельность — по результатам теста, CTR таких объявлений до 1,5% выше.
Карточки организаций в Справочнике получили большое обновление и новое название — Яндекс.Профиль. Теперь каждая карточка — это отдельная страница с уникальным URL-адресом, на которую можно перейти прямо из поиска. Чтобы информировать клиентов об акциях и не только, в Профиле можно создавать публикации, а обновлённые прайс-листы позволят загружать сразу много товаров с фотографиями и ценой.